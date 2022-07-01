Director de Companii
Glowforge
Glowforge Salarii

Salariul de la Glowforge variază de la $161,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $447,225 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Glowforge. Ultima actualizare: 10/19/2025

Inginer Software
Median $161K
Marketing
$192K
Inginer Mecanic
$211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Manager de Produs
$447K
Manager de Proiect
$169K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Glowforge este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $447,225. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Glowforge este $192,135.

Alte Resurse