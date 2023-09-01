Globys Salarii

Director de Companii
Salariul de la Globys variază de la $88,329 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $229,140 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Globys. Ultima actualizare: 10/19/2025

Manager de Produs
$171K
Manager de Proiect
$88.3K
Inginer Software
$229K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Globys este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $229,140. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Globys este $170,850.

