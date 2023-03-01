Director de Companii
Globus Medical
Globus Medical Salarii

Salariul de la Globus Medical variază de la $68,340 în compensație totală pe an pentru un Inginer Biomedical la nivelul inferior până la $203,010 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Globus Medical. Ultima actualizare: 9/1/2025

$160K

Inginer Software
Median $110K
Inginer Biomedical
$68.3K
Inginer Mecanic
$124K

Manager de Produs
$179K
Manager de Proiect
$166K
Manager Program Tehnic
$203K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Globus Medical este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $203,010. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Globus Medical este $144,851.

