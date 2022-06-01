Director de Companii
GLOBO
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

GLOBO Salarii

Salariul de la GLOBO variază de la $11,613 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $120,600 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la GLOBO. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $29.8K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Data Scientist
$99.5K
Designer de Produs
$11.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Manager de Produs
$60.1K
Manager Inginerie Software
$106K
Manager Program Tehnic
$121K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la GLOBO este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $120,600. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la GLOBO este $79,788.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru GLOBO

Companii Similare

  • Tesla
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Google
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse