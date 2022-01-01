Globant Salarii

Director de Companii
Salariul de la Globant variază de la $11,235 în compensație totală pe an pentru un Marketing in Argentina la nivelul inferior până la $298,500 pentru un Dezvoltare Afaceri in Colombia la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Globant. Ultima actualizare: 9/12/2025

$160K

Inginer Software
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Inginer Software Backend

Inginer Date

Inginer DevOps

Dezvoltator Web

Manager de Proiect
Median $19.5K
Analist Securitate Cibernetică
Median $40.3K

Arhitect de Soluții
Median $126K
Manager Program Tehnic
Median $190K
Manager Inginerie Software
Median $196K
Contabil
$15.9K
Asistent Administrativ
$143K
Manager Operațiuni de Afaceri
$33.6K
Analist de Afaceri
$46.4K
Dezvoltare Afaceri
$299K
Servicii Clienți
$50.3K
Resurse Umane
$15.2K
Tehnolog Informațional (IT)
$13.3K
Consultant în Management
$71.9K
Marketing
$11.2K
Operațiuni Marketing
$52.3K
Designer de Produs
$46.8K
Manager de Produs
$39.4K
Manager de Program
Median $219K
Vânzări
$80.4K
Inginer de Vânzări
$121K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Globant este Dezvoltare Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $298,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Globant este $46,752.

Alte Resurse