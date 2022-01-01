GlobalLogic Salarii

Salariul de la GlobalLogic variază de la $1,516 în compensație totală pe an pentru un Capitalist de Risc la nivelul inferior până la $240,000 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la GlobalLogic . Ultima actualizare: 9/1/2025