Director de Companii
GlobalLogic
GlobalLogic Salarii

Salariul de la GlobalLogic variază de la $1,516 în compensație totală pe an pentru un Capitalist de Risc la nivelul inferior până la $240,000 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la GlobalLogic. Ultima actualizare: 9/1/2025

$160K

Inginer Software
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Arhitect de Soluții
Median $240K

Arhitect Date

Manager de Produs
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager Inginerie Software
Median $177K
Contabil
$166K
Analist de Afaceri
$22.3K
Servicii Clienți
$36.7K
Operațiuni Servicii Clienți
$74.5K
Analist de Date
$22.5K
Data Scientist
$111K
Analist Financiar
$167K
Inginer Hardware
$27.9K
Consultant în Management
$30K
Designer de Produs
$69.5K
Manager de Proiect
$194K
Recrutor
$98K
Vânzări
$214K
Analist Securitate Cibernetică
$74.5K
Manager Program Tehnic
$124K
Cercetător UX
$95.5K
Capitalist de Risc
$1.5K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la GlobalLogic este Arhitect de Soluții cu o compensație totală anuală de $240,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la GlobalLogic este $74,511.

