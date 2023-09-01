Director de Companii
Global
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Global Salarii

Salariul de la Global variază de la $10,854 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $110,090 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Global. Ultima actualizare: 9/1/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $99.6K
Analist de Afaceri
$17.2K
Tehnolog Informațional (IT)
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Operațiuni Marketing
$26.1K
Designer de Produs
$10.9K
Recrutor
$99.7K
Manager Inginerie Software
$110K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Global este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $110,090. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Global este $46,518.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Global

Companii Similare

  • DoorDash
  • PayPal
  • Microsoft
  • Spotify
  • Stripe
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse