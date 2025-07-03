GKN Salarii

Salariul de la GKN variază de la $25,789 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $210,940 pentru un Inginer de Control la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la GKN . Ultima actualizare: 11/22/2025