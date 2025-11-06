Director de Companii
Gigamon
Gigamon Inginer Software Salarii în Chennai Metropolitan Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Chennai Metropolitan Area la Gigamon totalizează ₹2.63M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Gigamon. Ultima actualizare: 11/6/2025

Pachetul Median
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Total pe an
₹2.63M
Nivel
hidden
Salariu de bază
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹266K
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Gigamon in Chennai Metropolitan Area ajunge la o compensație totală anuală de ₹4,858,576. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Gigamon pentru rolul de Inginer Software in Chennai Metropolitan Area este ₹1,458,096.

