Compensația totală medie pentru Manager de Proiect in Kuwait la Gibson variază de la KWD 22.9K la KWD 32.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Gibson. Ultima actualizare: 12/7/2025

Compensația Totală Medie

$84.6K - $96.3K
Kuwait
Interval Comun
Interval Posibil
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Gibson?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Proiect la Gibson in Kuwait ajunge la o compensație totală anuală de KWD 32,497. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Gibson pentru rolul de Manager de Proiect in Kuwait este KWD 22,858.

Alte Resurse

