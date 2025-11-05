GFT Group Inginer Software Salarii în Poland

Compensația pentru Inginer Software in Poland la GFT Group variază de la PLN 129K pe year pentru Software Engineer la PLN 174K pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Poland totalizează PLN 160K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la GFT Group. Ultima actualizare: 11/5/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus Junior Software Engineer ( Nivel de intrare ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Software Engineer PLN 129K PLN 129K PLN 0 PLN 0 Senior Software Engineer PLN 174K PLN 174K PLN 0 PLN 0 Lead Software Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN --

Ultimele trimiteri de salarii

