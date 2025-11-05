Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater London Area la GFT Group totalizează £87.8K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la GFT Group. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
GFT Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total pe an
£87.8K
Nivel
L4
Salariu de bază
£83.2K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£4.6K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
8 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la GFT Group?
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la GFT Group in Greater London Area ajunge la o compensație totală anuală de £110,028. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la GFT Group pentru rolul de Inginer Software in Greater London Area este £85,829.

