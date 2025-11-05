Compensația pentru Inginer Software in Italy la GFT Group variază de la €26K pe year pentru Junior Software Engineer la €29.7K pe year pentru Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Italy totalizează €27.1K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la GFT Group. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
Nu au fost găsite salarii
