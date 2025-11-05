Compensația pentru Inginer Software in Greater Sao Paulo la GFT Group variază de la R$103K pe year pentru Software Engineer la R$170K pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Sao Paulo totalizează R$143K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la GFT Group. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
