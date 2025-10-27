Director de Companii
Compensația totală medie pentru Dezvoltare Afaceri in United Arab Emirates la Getty Images variază de la AED 305K la AED 435K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Getty Images. Ultima actualizare: 10/27/2025

Compensația Totală Medie

AED 350K - AED 409K
United Arab Emirates
Interval Comun
Interval Posibil
AED 305KAED 350KAED 409KAED 435K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Getty Images?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Dezvoltare Afaceri la Getty Images in United Arab Emirates ajunge la o compensație totală anuală de AED 435,216. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Getty Images pentru rolul de Dezvoltare Afaceri in United Arab Emirates este AED 305,023.

