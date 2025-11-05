Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Consultant în Management in Mumbai Metropolitan Region la GEP Worldwide totalizează ₹1.34M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la GEP Worldwide. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Total pe an
₹1.34M
Nivel
L2
Salariu de bază
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹154K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
2 Ani
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Consultant în Management la GEP Worldwide in Mumbai Metropolitan Region ajunge la o compensație totală anuală de ₹2,540,295. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la GEP Worldwide pentru rolul de Consultant în Management in Mumbai Metropolitan Region este ₹1,321,292.

