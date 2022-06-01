Director de Companii
Genuine Parts
Genuine Parts Salarii

Salariul de la Genuine Parts variază de la $51,131 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $203,975 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Genuine Parts. Ultima actualizare: 9/1/2025

$160K

Inginer Software
Median $100K

Inginer Software Full-Stack

Manager Inginerie Software
Median $185K
Servicii Clienți
$51.1K

Tehnolog Informațional (IT)
$67.8K
Juridic
$169K
Marketing
$154K
Designer de Produs
$80.4K
Recrutor
$112K
Arhitect de Soluții
$204K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Genuine Parts este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $203,975. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Genuine Parts este $112,200.

