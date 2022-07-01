Director de Companii
Genomatica
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Genomatica Salarii

Salariul median al Genomatica este $246,263 pentru un Inginer Software . Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Genomatica. Ultima actualizare: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
$246K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Genomatica este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $246,263. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Genomatica este $246,263.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Genomatica

Companii Similare

  • Mattson Technology
  • Mendix
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/genomatica/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.