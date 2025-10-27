Director de Companii
Genesys
Genesys Arhitect de Soluții Salarii

Pachetul median de compensație pentru Arhitect de Soluții in Canada la Genesys totalizează CA$272K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Genesys. Ultima actualizare: 10/27/2025

Pachetul Median
Genesys
Solution Architect
Total pe an
CA$272K
Nivel
-
Salariu de bază
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$54.3K
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
18 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Genesys?
+CA$80.8K
+CA$124K
+CA$27.9K
+CA$48.8K
+CA$30.6K
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Genesys in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$204,196. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Genesys pentru rolul de Arhitect de Soluții in Canada este CA$204,196.

Companii Similare

  • Idexcel
  • LEK
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  Vezi toate companiile

