Compensația pentru Manager Inginerie Software in United States la Genesys totalizează $230K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $231K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Genesys. Ultima actualizare: 10/27/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
