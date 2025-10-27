Director de Companii
Genesys
Genesys Designer de Produs Salarii

Compensația pentru Designer de Produs in Ireland la Genesys variază de la €46.3K pe year pentru L1 la €56.2K pe year pentru L2. Pachetul median de compensație pe year in Ireland totalizează €47.7K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Genesys. Ultima actualizare: 10/27/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ultimele trimiteri de salarii
Care sunt nivelurile de carieră la Genesys?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Genesys in Ireland ajunge la o compensație totală anuală de €120,596. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Genesys pentru rolul de Designer de Produs in Ireland este €52,350.

