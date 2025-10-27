Genesys Designer de Produs Salarii

Compensația pentru Designer de Produs in Ireland la Genesys variază de la €46.3K pe year pentru L1 la €56.2K pe year pentru L2. Pachetul median de compensație pe year in Ireland totalizează €47.7K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Genesys. Ultima actualizare: 10/27/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L1 Associate Product Designer €46.3K €43.7K €0 €2.6K L2 Product Designer €56.2K €51.6K €0 €4.6K L3 Senior Product Designer € -- € -- € -- € -- L4 Lead Product Designer € -- € -- € -- € -- Vizualizează 1 Mai multe niveluri

+ €50.5K + €77.5K + €17.4K + €30.5K + €19.2K Don't get lowballed

Ultimele trimiteri de salarii

​ Filtru tabel Abonează-te Adaugă Adaugă comp. Adaugă compensație

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( EUR ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Fii notificat despre salarii noi Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

HR / Recrutare? Creează o ofertă interactivă

Contribuie

Care este calendarul de dobândire la Genesys ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Designer de Produs oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse Adaugă funcție nouă