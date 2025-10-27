Compensația pentru Designer de Produs in Ireland la Genesys variază de la €46.3K pe year pentru L1 la €56.2K pe year pentru L2. Pachetul median de compensație pe year in Ireland totalizează €47.7K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Genesys. Ultima actualizare: 10/27/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
