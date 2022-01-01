Director de Companii
General Dynamics Information Technology
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

General Dynamics Information Technology Salarii

Salariul de la General Dynamics Information Technology variază de la $75,000 în compensație totală pe an pentru un Analist Securitate Cibernetică la nivelul inferior până la $164,175 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la General Dynamics Information Technology. Ultima actualizare: 9/13/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $112K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Rețele

Inginer Sisteme

Tehnolog Informațional (IT)
Median $155K
Analist Securitate Cibernetică
Median $75K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Data Scientist
Median $143K
Arhitect de Soluții
Median $133K
Analist de Afaceri
Median $91K
Analist de Date
Median $100K
Manager Inginerie Software
Median $146K
Consultant în Management
$152K
Manager de Produs
$91.5K
Manager de Proiect
$117K
Recrutor
$98.9K
Manager Program Tehnic
$164K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la General Dynamics Information Technology este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $164,175. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la General Dynamics Information Technology este $117,300.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru General Dynamics Information Technology

Companii Similare

  • Avanade
  • Genesys
  • Ultimate Software
  • Esri
  • REI Systems
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse