Compensația totală medie pentru Marketing in United Arab Emirates la GEMS Education variază de la AED 995K la AED 1.36M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la GEMS Education. Ultima actualizare: 10/31/2025

Compensația Totală Medie

AED 1.06M - AED 1.29M
United Arab Emirates
Interval Comun
Interval Posibil
AED 995KAED 1.06MAED 1.29MAED 1.36M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la GEMS Education?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Marketing la GEMS Education in United Arab Emirates ajunge la o compensație totală anuală de AED 1,357,213. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la GEMS Education pentru rolul de Marketing in United Arab Emirates este AED 994,509.

