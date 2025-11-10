Director de Companii
GE Digital
Inginer Software Nivel

Senior SWE

Nivele la GE Digital

  1. Software Engineering Specialist
  2. Software Engineer (SWE)
  3. Senior SWE
    4. Arată 4 Mai Multe Nivele
Media Anual Compensația Totală
$160,800
Salariul de Bază
$140,200
Opțiuni de Acțiuni ()
$2,400
Bonus
$18,200
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimele Înregistrări de Salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
