Gazprom Salarii

Salariul de la Gazprom variază de la $13,028 în compensație totală pe an pentru un Succes Client la nivelul inferior până la $86,918 pentru un Inginer de Control la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Gazprom . Ultima actualizare: 10/21/2025