Gazprom Salarii

Salariul de la Gazprom variază de la $13,028 în compensație totală pe an pentru un Succes Client la nivelul inferior până la $86,918 pentru un Inginer de Control la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Gazprom. Ultima actualizare: 10/21/2025

Inginer Software
Median $30.4K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer DevOps

Data Scientist
Median $23.9K
Analist de Date
Median $37.5K

Designer de Produs
Median $27.8K
Manager de Produs
Median $37K
Manager de Proiect
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Analist de Afaceri
$49.5K
Inginer de Control
$86.9K
Copywriter
$19.2K
Succes Client
$13K
Analist Financiar
Median $60K
Inginer Geolog
$37.1K
Designer Grafic
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Bancher de Investiții
$61.2K
Consultant în Management
$20.9K
Marketing
$50.5K
Manager Inginerie Software
$60.4K
Arhitect de Soluții
$63.1K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Gazprom este Inginer de Control at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $86,918. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Gazprom este $37,254.

