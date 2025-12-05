Compensația pentru Inginer Software in United States la Garmin variază de la $91.9K pe year pentru Software Engineer I la $209K pe year pentru Staff Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $95.3K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Garmin. Ultima actualizare: 12/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer I
$91.9K
$89.7K
$257
$1.9K
Software Engineer II
$101K
$101K
$0
$25
Senior Software Engineer
$134K
$128K
$6.3K
$25
Technical Lead Software Engineer
$154K
$147K
$6.9K
$0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Funcții incluseAdaugă funcție nouă
