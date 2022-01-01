Directorul Companiilor
Garmin
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Garmin Salarii

Intervalul salarial Garmin variază de la $3,575 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $258,700 pentru Specialist în Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Garmin. Ultima actualizare: 8/12/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Inginer de software de producție

Inginer de rețele

Inginer de sisteme

Inginer de Hardware
Median $113K

Inginer de hardware încorporat

Inginer Mecanic
Median $55.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Designer de Produs
Median $86K
Manager de Proiect
Median $110K
Analist de Afaceri
Median $91K
Dezvoltare de Afaceri
$65.7K
Șef de Cabinet
$201K
Servicii pentru Clienți
$91.3K
Manager de Științe de Date
$166K
Specialist în Științe de Date
$259K
Inginer Electrician
$64.8K
Analist Financiar
$56.7K
Resurse Umane
$3.6K
Designer Industrial
$71.6K
Tehnolog IT
$69.1K
Manager de Produs
$96.5K
Analist de Securitate Cibernetică
$75.4K
Manager de Program Tehnic
$127K
Redactor Tehnic
$56.7K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Garmin este Specialist în Științe de Date at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $258,700. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Garmin este $91,000.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Garmin

Companii Asoc

  • Best Buy
  • Rakuten
  • The Home Depot
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse