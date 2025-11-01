Director de Companii
Garantis IT Solutions
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Specialist în Știința Datelor

  • Toate salariile Specialist în Știința Datelor

Garantis IT Solutions Specialist în Știința Datelor Salarii

Compensația totală medie pentru Specialist în Știința Datelor in Turkey la Garantis IT Solutions variază de la TRY 596K la TRY 865K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Garantis IT Solutions. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

TRY 676K - TRY 785K
Turkey
Interval Comun
Interval Posibil
TRY 596KTRY 676KTRY 785KTRY 865K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Specialist în Știința Datelor contribuțiis la Garantis IT Solutions pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+TRY 2.34M
Robinhood logo
+TRY 3.59M
Stripe logo
+TRY 806K
Datadog logo
+TRY 1.41M
Verily logo
+TRY 886K
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Garantis IT Solutions?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Specialist în Știința Datelor oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la Garantis IT Solutions in Turkey ajunge la o compensație totală anuală de TRY 864,668. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Garantis IT Solutions pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in Turkey este TRY 595,822.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Garantis IT Solutions

Companii Similare

  • Intuit
  • Microsoft
  • Stripe
  • Spotify
  • Facebook
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse