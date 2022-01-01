Director de Companii
GameStop
GameStop Salarii

Salariul de la GameStop variază de la $35,183 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $165,825 pentru un Analist de Date la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la GameStop. Ultima actualizare: 8/27/2025

$160K

Inginer Software
Median $135K
Analist de Afaceri
$149K
Analist de Date
$166K

Data Scientist
$161K
Operațiuni Marketing
$48.5K
Inginer Mecanic
$119K
Manager de Produs
$133K
Manager de Program
$154K
Vânzări
$35.2K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

5%

AN 1

15%

AN 2

40%

AN 3

40%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La GameStop, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 5% se dobândește în 1st-AN (5.00% anual)

  • 15% se dobândește în 2nd-AN (15.00% anual)

  • 40% se dobândește în 3rd-AN (20.00% semestrial)

  • 40% se dobândește în 4th-AN (20.00% semestrial)

Întrebări frecvente

