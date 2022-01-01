GameStop Salarii

Salariul de la GameStop variază de la $35,183 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $165,825 pentru un Analist de Date la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la GameStop. Ultima actualizare: 8/27/2025
La GameStop, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
5% se dobândește în 1st-AN (5.00% anual)
15% se dobândește în 2nd-AN (15.00% anual)
40% se dobândește în 3rd-AN (20.00% semestrial)
40% se dobândește în 4th-AN (20.00% semestrial)
