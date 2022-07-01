Director de Companii
Gagen MacDonald
Gagen MacDonald Salarii

Salariul de la Gagen MacDonald variază de la $34,825 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $149,250 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Gagen MacDonald. Ultima actualizare: 10/16/2025

Consultant în Management
$149K
Manager de Produs
$34.8K
Arhitect de Soluții
$59.7K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Gagen MacDonald este Consultant în Management at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $149,250. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Gagen MacDonald este $59,700.

