Compensația totală medie pentru Data Scientist in United States la Future Finance variază de la $116K la $165K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Future Finance. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

$132K - $150K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$116K$132K$150K$165K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Care sunt nivelurile de carieră la Future Finance?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Data Scientist la Future Finance in United States ajunge la o compensație totală anuală de $165,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Future Finance pentru rolul de Data Scientist in United States este $116,200.

