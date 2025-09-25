Director de Companii
Fusion Risk Management
Fusion Risk Management Manager de Proiect Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Proiect in United States la Fusion Risk Management variază de la $81K la $115K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fusion Risk Management. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

$92K - $109K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$81K$92K$109K$115K
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager de Proiect at Fusion Risk Management in United States sits at a yearly total compensation of $115,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fusion Risk Management for the Manager de Proiect role in United States is $81,000.

