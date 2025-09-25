Director de Companii
fuseproject
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Designer Industrial

  • Toate salariile Designer Industrial

fuseproject Designer Industrial Salarii

Pachetul median de compensație pentru Designer Industrial in United States la fuseproject totalizează $135K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la fuseproject. Ultima actualizare: 9/25/2025

Pachetul Median
company icon
fuseproject
Senior Industrial Designer
San Francisco, CA
Total pe an
$135K
Nivel
L4
Salariu de bază
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
7 Ani
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la fuseproject?

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Designer Industrial oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer Industrial la fuseproject in United States ajunge la o compensație totală anuală de $149,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la fuseproject pentru rolul de Designer Industrial in United States este $135,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru fuseproject

Companii Similare

  • Facebook
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Spotify
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse