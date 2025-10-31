Director de Companii
Furlenco
Furlenco Manager Inginerie Software Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in India la Furlenco variază de la ₹5.58M la ₹7.96M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Furlenco. Ultima actualizare: 10/31/2025

Compensația Totală Medie

₹6.39M - ₹7.48M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹5.58M₹6.39M₹7.48M₹7.96M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager Inginerie Software contribuțiis la Furlenco pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

Care sunt nivelurile de carieră la Furlenco?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Furlenco in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹7,958,061. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Furlenco pentru rolul de Manager Inginerie Software in India este ₹5,577,444.

