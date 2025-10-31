Director de Companii
Furlenco
Furlenco Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in India la Furlenco totalizează ₹2.49M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Furlenco. Ultima actualizare: 10/31/2025

Pachetul Median
company icon
Furlenco
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹2.49M
Nivel
L2
Salariu de bază
₹2.39M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹104K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Furlenco?
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Furlenco in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹5,823,856. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Furlenco pentru rolul de Inginer Software in India este ₹2,679,113.

