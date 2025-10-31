Director de Companii
Funding Circle
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Inginerie Software

  • Toate salariile Manager Inginerie Software

Funding Circle Manager Inginerie Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in United Kingdom la Funding Circle totalizează £122K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Funding Circle. Ultima actualizare: 10/31/2025

Pachetul Median
company icon
Funding Circle
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Total pe an
£122K
Nivel
L4
Salariu de bază
£107K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£14.4K
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
25 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Funding Circle?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Inginerie Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Funding Circle in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £150,759. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Funding Circle pentru rolul de Manager Inginerie Software in United Kingdom este £121,526.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Funding Circle

Companii Similare

  • Morgan Stanley
  • CME Group
  • Citi
  • Blackstone
  • loanDepot
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse