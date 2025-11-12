Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in Atlanta Area la FullStory variază de la $171K pe year pentru Level 20 la $228K pe year pentru Level 40. Pachetul median de compensație pe year in Atlanta Area totalizează $199K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la FullStory. Ultima actualizare: 11/12/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Level 20
$171K
$167K
$0
$3.8K
Level 30
$227K
$191K
$27K
$9.1K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La FullStory, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)