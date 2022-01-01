Directorul Companiilor
Fullscript
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Fullscript Salarii

Intervalul salarial Fullscript variază de la $55,164 în compensație totală anuală pentru Marketing la capătul de jos la $127,104 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Fullscript. Ultima actualizare: 8/15/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Designer de Produs
Median $74.3K

Designer UX

Analist Financiar
$61.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Marketing
$55.2K
Manager de Inginerie Software
$119K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Fullscript este Inginer de Software at the L5 level cu o compensație totală anuală de $127,104. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fullscript este $87,534.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Fullscript

Companii Asoc

  • Asurion
  • Drop
  • KOHO
  • Maple
  • Wattpad
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse