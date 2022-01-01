Director de Companii
Fujitsu
Fujitsu Salarii

Salariul de la Fujitsu variază de la $14,141 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $211,050 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Fujitsu. Ultima actualizare: 11/21/2025

Inginer Software
Median $129K

Inginer Networking

Manager de Produs
Median $175K
Manager Operațiuni de Afaceri
$41.4K

Analist de Afaceri
$20.6K
Dezvoltare Afaceri
$168K
Servicii Clienți
$15.6K
Analist de Date
$74.2K
Manager Știința Datelor
$125K
Specialist în Știința Datelor
$58.8K
Manager Facilități
$40.6K
Analist Financiar
$68.5K
Inginer Hardware
$145K
Tehnolog Informații (IT)
$62.4K
Consultant în Management
$55K
Marketing
$67.6K
Designer de Produs
$14.1K
Manager de Program
$67.1K
Manager de Proiect
$48.6K
Vânzări
$211K
Abilitare Vânzări
$47.6K
Analist Securitate Cibernetică
$17.5K
Arhitect de Soluții
$26.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Fujitsu este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $211,050. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fujitsu este $60,617.

Companii Similare

  • Cognizant
  • Wipro
  • CSG
  • NTT DATA
  • Perficient
Alte Resurse

