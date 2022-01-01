FTI Consulting Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial FTI Consulting variază de la $87,435 în compensație totală anuală pentru Contabil la capătul de jos la $362,500 pentru Consultant în Management la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai FTI Consulting. Ultima actualizare: 8/15/2025

$160K

Consultant în Management
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Contabil
$87.4K
Analist de Afaceri
$189K

Analist de Date
$101K
Resurse Umane
$90.5K
Marketing
$153K
Inginer de Software
$96K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la FTI Consulting este Consultant în Management at the L5 level cu o compensație totală anuală de $362,500. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la FTI Consulting este $135,188.

Alte Resurse