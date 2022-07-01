Director de Companii
Fresha
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Fresha Salarii

Salariul de la Fresha variază de la $64,118 în compensație totală pe an pentru un Marketing la nivelul inferior până la $236,500 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Fresha. Ultima actualizare: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Median $127K
Marketing
$64.1K
Manager de Produs
$236K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Recrutor
$92.8K
Vânzări
$103K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Fresha este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $236,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fresha este $102,900.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Fresha

Companii Similare

  • Tesla
  • Intuit
  • Pinterest
  • Coinbase
  • Netflix
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse