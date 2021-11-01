Director de Companii
Fresenius
Fresenius Salarii

Salariul de la Fresenius variază de la $75,170 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $213,925 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Fresenius. Ultima actualizare: 10/18/2025

Inginer Mecanic
$89.6K
Manager de Produs
$156K
Manager de Proiect
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Inginer Software
$75.2K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Fresenius este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $213,925. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fresenius este $122,663.

