FreeWire Technologies Salarii

Salariul de la FreeWire Technologies variază de la $77,610 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $181,090 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la FreeWire Technologies . Ultima actualizare: 10/18/2025