FreeWire Technologies Salarii

Salariul de la FreeWire Technologies variază de la $77,610 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $181,090 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la FreeWire Technologies. Ultima actualizare: 10/18/2025

Inginer Software
Median $180K
Resurse Umane
$77.6K
Inginer Mecanic
$133K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager de Produs
$181K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la FreeWire Technologies este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $181,090. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la FreeWire Technologies este $156,330.

