Director de Companii
Freeman
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Freeman Salarii

Salariul de la Freeman variază de la $74,772 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $127,360 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Freeman. Ultima actualizare: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Servicii Clienți
$114K
Information Technologist (IT)
$111K
Designer de Produs
$85.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Vânzări
$74.8K
Inginer Software
$127K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Freeman este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $127,360. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Freeman este $110,550.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Freeman

Companii Similare

  • Roblox
  • DoorDash
  • Airbnb
  • Flipkart
  • Databricks
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse