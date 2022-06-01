FreeAgent CRM Salarii

Director de Companii
Salariul de la FreeAgent CRM variază de la $46,384 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $58,800 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la FreeAgent CRM. Ultima actualizare: 11/24/2025

Vânzări
$58.8K
Inginer Software
$46.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la FreeAgent CRM este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $58,800. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la FreeAgent CRM este $52,592.

