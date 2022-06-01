Director de Companii
Fragomen
Fragomen Salarii

Salariul de la Fragomen variază de la $46,214 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $208,950 pentru un Juridic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Fragomen. Ultima actualizare: 11/18/2025

Inginer Software
Median $140K
Analist de Afaceri
$46.2K
Juridic
$209K

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Rolul cu cea mai mare plată raportată la Fragomen este Juridic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $208,950. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fragomen este $140,000.

