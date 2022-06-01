Fragomen Salarii

Salariul de la Fragomen variază de la $46,214 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $208,950 pentru un Juridic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Fragomen . Ultima actualizare: 11/18/2025