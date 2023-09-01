FPL Salarii

Director de Companii
Salariul de la FPL variază de la $64,675 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $160,800 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la FPL. Ultima actualizare: 9/4/2025

$160K

Inginer Software
Median $67.6K

Inginer Software Full-Stack

Analist de Afaceri
$111K
Inginer de Control
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Data Scientist
$64.7K
Tehnolog Informațional (IT)
$103K
Manager de Proiect
$161K
Întrebări frecvente

