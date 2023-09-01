FPL Salarii

Salariul de la FPL variază de la $64,675 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $160,800 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la FPL . Ultima actualizare: 9/4/2025