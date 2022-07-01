Director de Companii
Foxtrot
Foxtrot Salarii

Salariul de la Foxtrot variază de la $125,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Operațiuni de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Foxtrot. Ultima actualizare: 9/4/2025

$160K

Inginer Software
Median $125K
Operațiuni de Afaceri
$201K
Manager de Produs
$143K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Foxtrot este Operațiuni de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $201,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Foxtrot este $142,710.

Alte Resurse