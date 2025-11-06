Director de Companii
Four Seasons Hotel Designer de Produs Salarii în Greater Toronto Area

Compensația totală medie pentru Designer de Produs in Greater Toronto Area la Four Seasons Hotel variază de la CA$48.4K la CA$68.8K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Four Seasons Hotel. Ultima actualizare: 11/6/2025

Compensația Totală Medie

CA$55K - CA$65.2K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$48.4KCA$55KCA$65.2KCA$68.8K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Four Seasons Hotel?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Four Seasons Hotel in Greater Toronto Area ajunge la o compensație totală anuală de CA$68,776. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Four Seasons Hotel pentru rolul de Designer de Produs in Greater Toronto Area este CA$48,442.

