Compensația pentru Inginer Software in Israel la Fortinet variază de la ₪496K pe year pentru P3 la ₪825K pe year pentru P6. Pachetul median de compensație pe year in Israel totalizează ₪509K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fortinet. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
₪496K
₪415K
₪81K
₪0
P4
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Fortinet, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)
